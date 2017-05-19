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Челябинское авиаучилище будет судиться с Росавиацией из-за отзыва сертификата на подготовку пилотов
19.05.2017 г. 14:59
Челябинское авиаучилище будет судиться с Росавиацией из-за отзыва сертификата на подготовку пилотов. У выпускников учебного заведения незаконно аннулируют свидетельства. Об этом «URA.RU» заявил директор учебного заведения Александр Матусевич.
Ранее один из выпускников ЧЛУГА сообщил федеральным СМИ, что его не взяли на работу в новую авиакомпанию в Ростове, поскольку ее руководство не захотело ссориться с Росавиацией. Проблемы с Федеральным агентством воздушного транспорта возникли у частных авиационных учебных центров по всей стране. В 2015 году ведомство исключило из соответствующего реестра 14 таких организаций, в 2016-м — 28, а за первые месяцы текущего года — уже восемь.
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