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Челябинское авиаучилище будет судиться с Росавиацией из-за отзыва сертификата на подготовку пилотов. У выпускников учебного заведения незаконно аннулируют свидетельства. Об этом «URA.RU» заявил директор учебного заведения Александр Матусевич.

Ранее один из выпускников ЧЛУГА сообщил федеральным СМИ, что его не взяли на работу в новую авиакомпанию в Ростове, поскольку ее руководство не захотело ссориться с Росавиацией. Проблемы с Федеральным агентством воздушного транспорта возникли у частных авиационных учебных центров по всей стране. В 2015 году ведомство исключило из соответствующего реестра 14 таких организаций, в 2016-м — 28, а за первые месяцы текущего года — уже восемь.

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Все новости за 19.05.2017 г.»