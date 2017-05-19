Фото с сайта www.tatcenter.ru

Два полка ДПС остановят весь поток машин на нескольких улицах Челябинска. ГИБДД сегодня, 19 мая, массово выводит сотрудников на операцию «Тоннель», когда в проверке водителей участвует не один экипаж, а несколько десятков сотрудников ГИБДД. За один рейд полицейские обещают проверить тысячи автомобилей.

Как сообщил корреспонденту радиостанции "Челябинское эхо" инспектор по пропаганде ГИБДД Челябинска Виталий Мордовин, дорогу перекроют знаками, проезжую часть сузят до одной полосы. В этом месте будут стоять 10 экипажей ДПС, одновременно проверяя 10 машин.

Аналогичную операцию автоинспекторы провели в феврале на северо-западе, собрав автомобили в длинный коридор. Тогда вместе с отрядами ГИБДД работали группы освидетельствования и задержания, а также микроавтобус наркологической службы. Сегодняшний рейд направлен в первую очередь на выявление пьяных и водителей в состоянии наркотического опьянения. Место и время организации «Тоннеля» в полиции намеренно держат в секрете, но обещают выставить посты на всех главных улицах города.

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