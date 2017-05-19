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Младенца умершей при родах в Челябинской области многодетной женщины не отдают отцу
19.05.2017 г. 14:21
Фото с сайта 56nv.ru
Младенца умершей при родах в Челябинской области многодетной женщины не отдают отцу. Причина, по которой готовый воспитывать малыша вдовец не может увезти ребенка домой, - отсутствие официальной регистрации брака.
Трагический инцидент в роддоме Сатки произошел в среду, 17 мая. Мать шестерых детей Наталья Худякова скончалась на операционном столе от кровотечения, рожая седьмого. Мальчик находится в больнице, откуда отец не имеет права его забирать, поскольку не состоял с погибшей в зарегистрированном браке. Для того, чтобы доказать права на ребенка, мужчине придется пройти процедуру установления отцовства. В противном случае младенец останется в доме малютки.
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