Фото с сайта arenda-yakutsk.ru

В Челябинске на 4% выросла стоимость «сезонной» аренды однокомнатных квартир. Дачники уезжают из города и стремятся на лето сдать жилье. Основные арендаторы в это время – сезонные рабочие, стажеры-практиканты, абитуриенты и туристы-путешественники. Наибольшей популярностью в городе пользуются однокомнатные квартиры. Цена на них выросла до 9 тыс. 700 рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании, проведенном порталом «Мир квартир».

Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, наоборот, подешевели примерно на 1,5%. Двушку в Челябинске на лето можно снять за 13 тыс. 300 рублей, трешку - за 15 тыс. В среднем по России ставки на летние арендные квартиры за год скорректировались крайне незначительно – менее чем на 1%. Однокомнатные подорожали на 0,2%, двухкомнатные – на 0,1%, трехкомнатные подешевели на 0,7%.

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Все новости за 19.05.2017 г.»