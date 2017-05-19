Фото: Управление Росгвардии по Челябинской области

Челябинец прикрепил к велосипеду гранату, чтобы не угнали. Из-за этого по тревоге был поднят ОМОН. Выходкой отличился работник Челябинского электрометаллургического комбината. В четверг, 18 мая, он приехал на предприятие на велосипеде. Охранник завода заметил между задним колесом и крылом гранату. Он нажал на тревожную кнопку. По вызову прибыл наряд Росгвардии, который оцепил территорию. На место отправили инженерно-техническую группу ОМОН. Специалисты установили, что к велосипеду прикреплен муляж гранаты РГД-5, предназначенный для игры в страйкбол. Полиция нашла владельца, он объяснил, что сам оставил имитацию взрывного устройства, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: Управление Росгвардии по Челябинской области

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