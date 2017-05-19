- +18 ... +20 C°
- +21 ... +23 C°
- 57.1602р. - 0.3081
- 63.6479р. - 0.3488
-
19.05.2017 г. | 16:00
-
12.05.2017 г. | 16:10
Челябинец прикрепил к велосипеду гранату, чтобы не угнали
19.05.2017 г. 14:10
Челябинец прикрепил к велосипеду гранату, чтобы не угнали. Из-за этого по тревоге был поднят ОМОН. Выходкой отличился работник Челябинского электрометаллургического комбината. В четверг, 18 мая, он приехал на предприятие на велосипеде. Охранник завода заметил между задним колесом и крылом гранату. Он нажал на тревожную кнопку. По вызову прибыл наряд Росгвардии, который оцепил территорию. На место отправили инженерно-техническую группу ОМОН. Специалисты установили, что к велосипеду прикреплен муляж гранаты РГД-5, предназначенный для игры в страйкбол. Полиция нашла владельца, он объяснил, что сам оставил имитацию взрывного устройства, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Фото: Управление Росгвардии по Челябинской области
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 24.04.2017 г. Детскую поликлинику в Челябинске оцепили из-за игрушечной машинки
- 21.04.2017 г. «Челябинск-Сити» эвакуировали из-за брошенного пакета
- 20.04.2017 г. 500 человек эвакуировали из ТРК «Горки» из-за мигающего фонарика
- 10.04.2017 г. Из гипермаркета «Лента» на Тополиной аллее эвакуировали людей из-за угрозы взрыва
- 05.04.2017 г. Полиция в Миассе оцепила ж/д вокзал из-за подозрительного пакета