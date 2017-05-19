Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинской области откроют 15 площадок для Workout. На четырех из них будет особенно много тренажеров, поэтому они получат статус Workout-парков. Оборудованные по международным стандартам места силовых занятий появятся также в Коркино, Кыштыме и Карабаше.

«За время существования организации «Workout Челябинск» при поддержке государственных грантов, субсидий и частных фондов в городе были установлены более 30 спортивных площадок для занятий. По региону эта цифра достигает 100», – отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 19.05.2017 г.»