Скриншот видео Челябинской городской службы спасения

Двое детей в Ленинском районе едва не выпали с балкона. Инцидент произошел сегодня, 19 мая, по улице Машиностроителей, 10. Квартира, в которой находились малыши, располагалась на девятом этаже. Дети, воспользовавшись тем, что мать уснула, вышли на балкон, залезли на подоконник и стали скидывать игрушки. Перепуганные прохожие вызвали спасателей. Пожарные с помощью автолестницы попытались проникнуть в квартиру, однако у них это не получилось, сообщили в пресс-службе городской службы спасения.

Тогда специалисты поднялись на девятый этаж и стали вскрывать дверь. От шума проснулась мама детей и впустила спасателей. Когда они зашли на балкон, дети уже спустились с подоконника. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах инцидента.

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