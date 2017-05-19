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В память о жертвах СПИДа челябинцы выстроятся на Кировке в гигантскую красную ленту
19.05.2017 г. 13:45
Фото с сайта narub.ru
В память о жертвах СПИДа челябинцы выстроятся на Кировке в гигантскую красную ленту. Акция пройдет в воскресенье, 21 мая, и будет приурочена ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа. Стать частью международного символа борьбы с ВИЧ приглашают всех желающих. Флешмоб начнется в 13:50. Также в этот день на Кировке можно будет сдать анализ на наличие инфекции, пообщаться с медиками и расширить свои знания о ВИЧ.
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