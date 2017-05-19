Фото с сайта www.econom-chelreg.ru

Одна из крупнейших стройкомпаний Италии будет инвестировать в Челябинскую область по схеме ГЧП. Южноуральское правительство подписало соглашение об инвестиционном сотрудничестве с группой Pizzarotti Group, штат которой составляют порядка трех тысяч человек. Договор предусматривает реализацию нескольких проектов в социально-экономической сфере и отрасли здравоохранения.

Работать в регионе организация будет с привлечением механизмов государственно-частного партнерства. Подписи в документе поставили вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров и гендиректор Pizzarotti I. E. Феруччио Бразили. Он подчеркнул, что, несмотря на удаленность штаба компании от области, все применяемые технологии подойдут для региона, и помогут достичь результата - повышения качества жизни южноуральцев.

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Все новости за 19.05.2017 г.»