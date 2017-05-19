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Технопарк Челябинской области подписал соглашение со столичным Институтом финансового развития бизнеса. Договоренность была достигнута на форуме «Информационное общество-2017: Умный регион. Безопасность и инновации». Благодаря соглашению резиденты IT-парка получат преимущественный доступ к инструментам оформления прав на результаты интеллектуальной собственности. Также специалисты института обучат южноуральских айтишников основам управления финансами, налогообложения, правовой охраны. Наличие интеллектуальной собственности является обязательным условием для получения статуса резидента Сколково. Южноуральский технопарк в числе первых субъектов в очереди на открытие регионального представительства фонда.

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