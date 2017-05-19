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В рамках православного фестиваля в Челябинске организуют рок-концерт
19.05.2017 г. 13:24
Фото с сайта www.culture-chel.ru
В рамках православного фестиваля в Челябинске организуют рок-концерт. В среду, 24 мая, на Кировке пройдет музыкальный марафон «Глаголь добро», приуроченный к празднованию Дней Славянской письменности и культуры. Организаторы сообщили, что на сцену поднимутся «музыкальные коллективы, исповедующие живое звучание, рок-н-ролл и позитив». Наряду с рок-командами выступят выпускники студий эстрадного вокала и восходящие звезды детских певческих курсов.
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