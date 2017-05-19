Фото с сайта 74.мвд.рф

Мотополицейские в Челябинске борются с шумом. Инспекторы мотовзвода ДПС проводят рейды по отлову стритрейсеров, которые устраивают по ночам на улицах города гонки на мотоциклах, нарушая тишину и безопасность на дорогах. В дневное время инспекторы штрафуют нарушителей, которые меняют заводские глушители на прямоточные, именно они производят рычащий рев, который будит граждан.

Мотовзвод ГИБДД начал работу с середины апреля. За время работы полицейские выявили четыре сотни нарушений ПДД, к ответственности привлечены 50 мотоциклистов, сообщает пресс-служба управления МВД по области.

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Все новости за 19.05.2017 г.»