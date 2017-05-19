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Свердловский проспект в воскресенье на полчаса перекроют из-за крестного хода
19.05.2017 г. 12:05
Фото с сайта mitropolia74.ru
Свердловский проспект в воскресенье на полчаса перекроют из-за крестного хода. Шествие верующих пройдет 21 мая в честь празднования Дня славянской письменности и культуры. Движение начнется в 11 часов от Свято-Симеоновского кафедрального собора. Участники пройдут по Свердловскому проспекту до храма Александра Невского на Алом поле. Для этого с 11:20 до 11:45 будет закрыто движение транспорта по Свердловскому проспекту на участке от улицы Работниц до улицы Коммуны. По мере прохождения шествующих, движение транспорта будет открываться, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.
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