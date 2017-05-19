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19.05.2017 г. | 16:00
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В Челябинскую область завезли индейку, зараженную птичьим гриппом
19.05.2017 г. 12:00
В Челябинскую область завезли индейку, зараженную птичьим гриппом. Региональное управление Россельхознадзора выявило возбудителя гриппа А\H5 в мясе, которое поставили на продажу в Миасс. Полуфабрикаты из индейки поступили в количестве свыше четырех тонн со складов в Татарстане, куда их привезли из Ростовской области. Причем в документах стояла отметка об отрицательных результатах анализов на птичий грипп.
Проверка в челябинской лаборатории показала, что мясо заражено. Всю партию индейки сожгли вместе с тарой, а на миасском предприятии, где хранился продукт, проводят тотальную дезинфекцию. Выяснилось, что с Дона зараженное птичьим гриппом мясо привезли не только на Южный Урал, но еще в целый ряд регионов. Покупателям настоятельно рекомендуют ходить за мясом и птицей в магазины, а не на стихийные рынки.
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