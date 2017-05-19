Фото с сайта invest-don.com

В Челябинскую область завезли индейку, зараженную птичьим гриппом. Региональное управление Россельхознадзора выявило возбудителя гриппа А\H5 в мясе, которое поставили на продажу в Миасс. Полуфабрикаты из индейки поступили в количестве свыше четырех тонн со складов в Татарстане, куда их привезли из Ростовской области. Причем в документах стояла отметка об отрицательных результатах анализов на птичий грипп.

Проверка в челябинской лаборатории показала, что мясо заражено. Всю партию индейки сожгли вместе с тарой, а на миасском предприятии, где хранился продукт, проводят тотальную дезинфекцию. Выяснилось, что с Дона зараженное птичьим гриппом мясо привезли не только на Южный Урал, но еще в целый ряд регионов. Покупателям настоятельно рекомендуют ходить за мясом и птицей в магазины, а не на стихийные рынки.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 19.05.2017 г.»