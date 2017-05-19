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Рядом с лакокрасочным заводом в Челябинске произошел пожар. Огнеборцы ликвидируют возгорание по адресу Свердловский тракт, 38. Там находятся автомастерские. Сигнал поступил в пожарную службу в 12:20. По предварительным данным, горит мусор. Черный дым напугал жителей Металлургического района. О пострадавших не сообщается. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники управления МЧС по области.

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Все новости за 19.05.2017 г.»