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В Челябинской области провели 15 операций по уменьшению объема желудка
19.05.2017 г. 11:24
В Челябинской области провели 15 операций по уменьшению объема желудка. Это результаты работы южноуральских хирургов за 2016 год. Процедура показана людям с индексом массы тела выше 40 при условии, что пациенты перепробовали все способы похудения и не могут самостоятельно контролировать свое пищевое поведение. Эндоскопическим методом через несколько проколов иссекается часть желудка, которая отвечает за выработку гормонов, вызывающих аппетит. Размер желудка при этом сокращается в несколько раз.
"Это не метод коррекции внешности, и хотя изменение внешности происходит, основной задачей является лечение серьезного заболевания – тяжелой формы ожирения", - подчеркнул заведующий отделением хирургии №2 областной больницы Антон Ефремов.
По его словам, мера помогает также предотвратить или побороть сопутствующие недуги - сахарный диабет второго типа и артрит, вызванный повышенной нагрузкой лишнего веса на суставы.
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