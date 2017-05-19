Фото с сайта nsk. sibnovosti.ru

В Челябинской области провели 15 операций по уменьшению объема желудка. Это результаты работы южноуральских хирургов за 2016 год. Процедура показана людям с индексом массы тела выше 40 при условии, что пациенты перепробовали все способы похудения и не могут самостоятельно контролировать свое пищевое поведение. Эндоскопическим методом через несколько проколов иссекается часть желудка, которая отвечает за выработку гормонов, вызывающих аппетит. Размер желудка при этом сокращается в несколько раз.

"Это не метод коррекции внешности, и хотя изменение внешности происходит, основной задачей является лечение серьезного заболевания – тяжелой формы ожирения", - подчеркнул заведующий отделением хирургии №2 областной больницы Антон Ефремов.

По его словам, мера помогает также предотвратить или побороть сопутствующие недуги - сахарный диабет второго типа и артрит, вызванный повышенной нагрузкой лишнего веса на суставы.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 19.05.2017 г.»