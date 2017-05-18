Фото с сайта prosobstvennost.ru

Студенты ЮУрГУ вошли в топ-20 выпускников крупнейших уральских вузов по размеру зарплатных ожиданий. За свою работу они рассчитывают получать 51 тыс. 700 рублей. Такую планку устанавливают те, у кого есть опыт по специальности. Молодые специалисты без стажа ожидают от работодателя 20 тыс. 600 рублей. Зарплатные притязания учащихся высших учебных заведений проанализировал сайт по поиску работы и персонала HeadHunter. В рейтинг попали 25 крупнейших уральских вузов.

Больше всего планируют получать будущие выпускники Югорского госуниверситета, который базируется в Ханты-Мансийске. Обладатели диплома без опыта работы хотят 27 тыс. рублей в месяц. С опытом - 60 тыс. На втором месте учащиеся Тюменского госуниверситета. Только выходя на рынок труда, они рассчитывают на 25 тыс. рублей. При наличии профессионального стажа они претендуют на 63 тыс.

Челябинцы по уровню своих ожиданий оказались в хвосте списка. Студенты ЮУрГУ - на 17-м месте, ЧелГУ - на 18-м, а скромные притязания выпускников ЧГПУ и ЧГАКИ вывели их из первой двадцатки.

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Все новости за 18.05.2017 г.»