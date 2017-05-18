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Южноуральские депутаты планируют отменить перекрестное субсидирование в энергетике
18.05.2017 г. 16:02
Южноуральские депутаты планируют отменить перекрестное субсидирование в энергетике. Члены Заксобрания Челябинской области подняли вопрос о ликвидации, поскольку с 2018 года нагрузка на малый и средний бизнес вырастет, по оценкам минэнерго, на 2,3%.
Областные парламентарии полагают, что уйти от перекрестного субсидирования можно, если в опережающем режиме повысить тарифы для населения. В министерстве считают, что при ограничении роста платежей для населения ликвидировать перекрестное субсидирование сложно. По словам главы минтарифа Татьяны Кучиц, в 2018 году перестанет действовать принцип «последней мили» — механизма перекрестного субсидирования, когда крупные потребители энергии, подключенные напрямую к магистральным сетям, оплачивают не только единый тариф, но и местный тариф распредсетей.
«Перекрестное субсидирование по электроснабжению в 2017 году выросло до 6,6 млрд рублей. Вместо населения платит бизнес. Электроэнергия — единственный ресурс, в котором существование перекрестного субсидирования не только легитимно, но и обязательно», - приводит слова Кучиц «Коммерсантъ».
По ее мнению, ликвидация «последней мили» может привести к дополнительному росту тарифа примерно на 2,3%, причем нагрузка останется в основном на МСБ, поскольку крупные компании к региональным сетям почти не присоединяются. Повышение тарифов для населения Кучиц назвала непопулярным решением. В свою очередь депутаты полагают, что другого способа просто не остается.
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