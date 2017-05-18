Фото с сайта news.vdv-s.ru

Мать шестерых детей в Челябинской области скончалась, рожая седьмого. Младенец остался жив. Все это произошло в Сатке вечером в среду, 17 мая. Женщине было 38 лет. О причинах произошедшего пока не сообщается. Тело умершей направлено на судмедэкспертизу. В пресс-службе минздрава региона отметили, что случай будет разбираться на областном штабе по материнской смертности.

У женщины, помимо новорожденного, было шестеро детей. Старшим двойняшкам сейчас по 20 лет. Остальным 18, 10, 9, и 8. Несовершеннолетние дети остались на попечении отца.

Фото: vk.com / 31tv.ru

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