Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Перед жаркими выходными спасатели рассказали, как убегать из горящего леса. В пятницу, 19 мая, в южных и крайних западных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность - IV класс. В связи с этим повышен риск возникновения природных возгораний. А учитывая, что впереди выходные и южноуральцы поедут отдыхать в леса, спасатели решили предупредить о возможных угрозах и правилах безопасности.

Челябинцам напомнили, что сейчас ограничен вход и въезд в городской и Каштакский боры. В пожароопасный сезон во всех лесах запрещено разводить костры. Также нельзя выжигать траву на полянах, оставлять в посадках обтирочные материалы, пропитанные горючими веществами. При обнаружении лесного пожара следует выходить из опасной зоны перпендикулярно направлению ветра и движению огня, используя просеки, дороги, берега рек, ручьев, прикрыв органы дыхания влажной тканью.

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Все новости за 18.05.2017 г.»