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К саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске высадят «городские леса»
18.05.2017 г. 15:43
К саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске высадят «городские леса». Пункт, связанный с масштабным озеленением, внесли в дорожную карту подготовки города к проведению международных форумов в 2020 году. Оценку объема необходимых для привлечения средств провело министерство экономического развития Челябинской области.
В общей сложности, по данным экспертов, на подготовку города к саммитам ШОС и БРИКС из регионального бюджета необходимо выделить 9 млрд рублей, а из федерального - 3,7 млрд. В списке трат - развитие инфраструктуры общественных пространств, благоустройство, улучшение экологической обстановки, в том числе проект рекультивации свалки в Металлургическом районе, снос рекламных щитов и ремонт аварийных домов на гостевом маршруте. В рамках программы озеленения районов Челябинска предусмотрено «создание городских лесов».
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