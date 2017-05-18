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Изнасилованной школьниками в Златоусте 9-летней девочке потребуется помощь психологов
18.05.2017 г. 15:41
Изнасилованной школьниками в Златоусте 9-летней девочке потребуется помощь психологов. Для этого после лечения в Челябиснкой областной больнице пострадавшую направят в центр соцзащиты «Семья». Пока же ребенок находится в медучреждении, состояние врачи оценивают как стабильное. Следственный комитет намерен проверить органы опеки в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей сотрудниками. Также будет изучена ситуация с полнотой и качеством медпомощи. Необходимость возникла в связи с тем, что родственники девочки объявили сбор средств на лечение, а в больнице утверждают, что нужды в этом нет.
Жуткое преступление школьники 12 и 13 лет совершили в Златоусте 11 мая. Они в заброшенном здании изнасиловали девочку, при этом использовали строительный мусор, также пострадавшей проломили голову.
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