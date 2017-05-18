Фото с сайта volgasib.ru

Тепло до +27 придет в Челябинскую область в выходные. Синоптики регионального гидрометцентра прогнозируют такой подъем температуры в отдельных территориях Южного Урала. В Челябинске столбики термометров в последний день недели достигнут отметки +25. При этом по всей территории региона ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Тепло будет и в субботу, правда, также возможны дожди. В Челябинске термометры покажут 22-24 градуса выше нуля, по области обещают до +26.

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Все новости за 18.05.2017 г.»