Фото с сайта www.kristallplant.com

Оставшийся без сырья южноуральский завод «Кристалл» спасут поставки из Коми и ХМАО. Предприятие, которое на 50% обеспечивает рынок синтетических кристаллов кварца, оказалось в трудной ситуации, потому что постоянный поставщик минерала из Республики Коми прекратил сотрудничество.

Южноуральским производственникам пришлось начать закупки кварца из Китая и Бразилии, однако возникали проблемы в части стабильности поставок. За помощью в решении проблемы завод «Кристалл» обратился к губернатору Челябинской области. Борис Дубровский попросил глав Республики Коми и Ханты-Мансийского автономного округа, где находятся месторождения поставщиков, оказать содействие в заключении контрактов. В результате согласие дали обе компании.

По словам гендиректора ОАО «Южноуральский завод «Кристалл»» Дениса Абдрафикова, благодаря тому, что договориться удалось сразу с двумя поставщиками, руководство предприятия рассчитывает не только сохранить, но и увеличить объемы закупок.

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Все новости за 18.05.2017 г.»