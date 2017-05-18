- +8 ... +10 C°
- +14 ... +16 C°
- 56.7383р. + 0.4780
- 62.9568р. + 0.9186
Оставшийся без сырья южноуральский завод «Кристалл» спасут поставки из Коми и ХМАО
18.05.2017 г. 13:50
Оставшийся без сырья южноуральский завод «Кристалл» спасут поставки из Коми и ХМАО. Предприятие, которое на 50% обеспечивает рынок синтетических кристаллов кварца, оказалось в трудной ситуации, потому что постоянный поставщик минерала из Республики Коми прекратил сотрудничество.
Южноуральским производственникам пришлось начать закупки кварца из Китая и Бразилии, однако возникали проблемы в части стабильности поставок. За помощью в решении проблемы завод «Кристалл» обратился к губернатору Челябинской области. Борис Дубровский попросил глав Республики Коми и Ханты-Мансийского автономного округа, где находятся месторождения поставщиков, оказать содействие в заключении контрактов. В результате согласие дали обе компании.
По словам гендиректора ОАО «Южноуральский завод «Кристалл»» Дениса Абдрафикова, благодаря тому, что договориться удалось сразу с двумя поставщиками, руководство предприятия рассчитывает не только сохранить, но и увеличить объемы закупок.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 05.12.2016 г. Борис Дубровский заявил о серьезных перспективах сотрудничества с «Роснано»
- 05.12.2016 г. Анатолий Чубайс открыл в Кыштыме вторую очередь фабрики «Русский кварц»
- 25.03.2016 г. В Челябинской области будут развивать производство продукции из особо чистого кварца
- 27.01.2015 г. Япония отказалась от челябинского кварца
- 30.12.2014 г. Черный кристалл из Челябинской области претендует на рекорд Книги Гиннесса. ФОТО