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На шахте челябинского олигарха Струкова в Забайкалье началась забастовка
18.05.2017 г. 13:38
На шахте челябинского олигарха Струкова в Забайкалье началась забастовка. Более 80 сотрудников отказываются выходить из-под земли, так как им задержали зарплату. Работодателю грозит дисквалификация.
Прокуратура Забайкальского края проводит проверку в связи с акцией протеста сотрудников ООО «Дарасунский рудник». Со среды, 17 мая, 81 человек отказался покидать шахту «Юго-Западная», расположенную в поселке Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района. Всего на предприятии зарплату за апрель до сих пор не получили 820 работников. Крайний срок перечисления - 15 мая.
Владельцем ООО «Дарасунский рудник» является ОАО «Южуралзолото группа компаний», которое принадлежит депутату Заксобрания Челябинской области, участнику списка Forbes Константину Струкову. В апреле «Дарасунский рудник» уже штрафовали за задержку аванса. Сейчас денег для выплаты на счетах предприятия снова нет. Их поступление ожидается сегодня, 18 мая.
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