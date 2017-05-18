Фото с сайта ugold.ru

На шахте челябинского олигарха Струкова в Забайкалье началась забастовка. Более 80 сотрудников отказываются выходить из-под земли, так как им задержали зарплату. Работодателю грозит дисквалификация.

Прокуратура Забайкальского края проводит проверку в связи с акцией протеста сотрудников ООО «Дарасунский рудник». Со среды, 17 мая, 81 человек отказался покидать шахту «Юго-Западная», расположенную в поселке Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района. Всего на предприятии зарплату за апрель до сих пор не получили 820 работников. Крайний срок перечисления - 15 мая.

Владельцем ООО «Дарасунский рудник» является ОАО «Южуралзолото группа компаний», которое принадлежит депутату Заксобрания Челябинской области, участнику списка Forbes Константину Струкову. В апреле «Дарасунский рудник» уже штрафовали за задержку аванса. Сейчас денег для выплаты на счетах предприятия снова нет. Их поступление ожидается сегодня, 18 мая.

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Все новости за 18.05.2017 г.»