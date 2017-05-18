Фото с сайта sp72ru.ru

Полиция завела дело по факту поджога дома пресс-секретаря главы Челябинска. Речь идет о недостроенной даче Владимира Сафонова, который является начальником управления информационной политики администрации города. Дело возбуждено по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Также продолжаются поиски поджигателей, но пока результатов нет.

Подростки несколько раз пытались повредить постройку, 7 мая Владимир Сафонов застал них на даче. Он хотел задержать поджигателей, завязалась драка, но парням удалось сбежать.

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Все новости за 18.05.2017 г.»