Фото с сайта infpol.ru

По факту избиения инвалида в подсобке челябинского супермаркета возбуждено уголовное дело. В ходе проверки СК было установлено, что в конце апреля 41-летний житель Карталинского района пришел в магазин торговой сети, где охранники заподозрили его в краже товара. Сотрудники службы безопасности завели покупателя в подсобное помещение, где сильно избили, а потом выкинули на улицу. Мужчина с инвалидностью второй группы получил несколько десятков ударов руками и ногами по голове и телу.

Зачинщиком избиения в правоохранительных органах считают 27-летнего сотрудника частной охранной организации. Мужчина дал подписку о невыезде. Причастность других сотрудников охраны магазина к нападению на покупателя устанавливается.

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Все новости за 18.05.2017 г.»