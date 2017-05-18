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По факту избиения инвалида в подсобке челябинского супермаркета возбуждено уголовное дело
18.05.2017 г. 13:10
По факту избиения инвалида в подсобке челябинского супермаркета возбуждено уголовное дело. В ходе проверки СК было установлено, что в конце апреля 41-летний житель Карталинского района пришел в магазин торговой сети, где охранники заподозрили его в краже товара. Сотрудники службы безопасности завели покупателя в подсобное помещение, где сильно избили, а потом выкинули на улицу. Мужчина с инвалидностью второй группы получил несколько десятков ударов руками и ногами по голове и телу.
Зачинщиком избиения в правоохранительных органах считают 27-летнего сотрудника частной охранной организации. Мужчина дал подписку о невыезде. Причастность других сотрудников охраны магазина к нападению на покупателя устанавливается.
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