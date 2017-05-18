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Министр культуры Алексей Бетехтин станет главным по туризму на Урале
18.05.2017 г. 12:55
Фото с сайта gubernator74.ru
Министр культуры Алексей Бетехтин станет главным по туризму на Урале. Координационный совет при федеральном минкульте организовал региональные структуры, которые будут развивать туризм. Подразделение по Уральскому округу возглавил Алексей Бетехтин. Координировать работу по развитию инфраструктуры и продвижению услуг на рынок он будет в течение года. Для начала Бетехтин намерен составить событийную карту с мероприятиями-«брендами». Первое из них - Бажовский фестиваль, который пройдет в июне.
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