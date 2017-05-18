Скриншот с сайта youtube.com / Челябинская служба спасения

В детсаду Челябинска агрессивные вороны напали на детей во время прогулки. Одна из птиц пыталась клюнуть девочку в голову. Сегодня, 18 мая, сотрудники городской службы спасения выезжали по вызову в дошкольное учреждение в Ленинском районе. За помощью обратилась заведующая. По ее словам, утром из гнезда, которое на дереве свили вороны, выпал птенец. Пернатые стали защищать его и нападать на играющих на улице детей. Одна из девочек побежала за укатившимся мячиком, в этот момент ворона подлетела и пыталась клюнуть ребенку в голову.

Видео: Челябинская служба спасения / youtube.com

В итоге воспитателям пришлось завести дошколят в группы. Спасатели распугали ворон, используя специальное звуковое уcтройство. Выпавший птенец, кстати, погиб. Его унесли с территории детсада, сообщает городская служба спасения.

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