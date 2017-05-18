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В Челябинскую область не пустили 60 попугаев без документов
18.05.2017 г. 13:04
Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области
В Челябинскую область не пустили 60 попугаев без документов. Во вторник, 16 мая, не смогли въехать в Россию птицы, которые следовали из Казахстана. Попытка ввоза пернатых предотвращена в пункте "Бугристое" под Троицком. Волнистых попугаев намеревалась переправить через границу гражданка Казахстана. Но у нее не оказалось ветеринарного сертификата Таможенного союза, поэтому пернатых вернули в место отправления, а женщину оштрафовали, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области.
Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области
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