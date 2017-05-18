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Глава Челябинска Евгений Тефтелев в 2016-м разбогател на два с лишним миллиона
18.05.2017 г. 12:01
Глава Челябинска Евгений Тефтелев в 2016-м разбогател на два с лишним миллиона. Мэрия обнародовала налоговые декларации сотрудников, в том числе градоначальника. В прошлом году Евгений Тефтелев заработал почти 5,5 млн рублей. Это заметно больше, чем годом ранее: в 2015-м мэр указал в документе 3 млн 776 тыс. рублей с пометкой «в том числе пенсия 262 тыс. 920 рублей». В этом году записей о сумме пенсионных выплат в декларации нет.
Супруга Тефтелева тоже стала чуть богаче: у нее около 157 тыс. рублей против 127 тыс. в 2015-м. Автомобили на нее не записаны, есть только одна квартира. Евгений Тефтелев в 2016 году избавился от части недвижимости: нежилого помещения и земельного надела, а также сменил Lexus на люксовый внедорожник Range Rover. Также в собственности градоначальника есть Toyota Land Cruiser.
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