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Деньги Челябинской области пропали в православном банке
18.05.2017 г. 11:54
Деньги Челябинской области пропали в православном банке. Министерство экономического развития региона готовит заявление в правоохранительные органы на управляющую компанию «Сберинвест», которая координировала движение средств областного венчурного фонда. В минэкономе настаивают, что деньги с помощью мошеннической схемы похитили «Сберинвест» и проектные компании. Из шести таких организаций, которым помогал фонд, сейчас действуют только две.
Средства области в количестве 70 млн рублей на данный момент находятся в коммерческом банке Русской православной церкви «Пересвет», где в 2016 году остановили операции со счетами. Как сообщил министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников, губернатор принял решение заявить в полицию о привлечении «Сберинвеста» и проектных компаний к ответственности за мошенничество. Документ будет готов в течение недели, озвучил планы Смольников.
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