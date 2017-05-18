Фото с сайта vyatka.ru

Деньги Челябинской области пропали в православном банке. Министерство экономического развития региона готовит заявление в правоохранительные органы на управляющую компанию «Сберинвест», которая координировала движение средств областного венчурного фонда. В минэкономе настаивают, что деньги с помощью мошеннической схемы похитили «Сберинвест» и проектные компании. Из шести таких организаций, которым помогал фонд, сейчас действуют только две.

Средства области в количестве 70 млн рублей на данный момент находятся в коммерческом банке Русской православной церкви «Пересвет», где в 2016 году остановили операции со счетами. Как сообщил министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников, губернатор принял решение заявить в полицию о привлечении «Сберинвеста» и проектных компаний к ответственности за мошенничество. Документ будет готов в течение недели, озвучил планы Смольников.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 18.05.2017 г.»