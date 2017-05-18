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Со смогом в Челябинске будут бороться поливальными машинами. Обсуждая с мэром города Евгением Тефтелевым ход реализации мероприятий Года экологии, губернатор Борис Дубровский поручил усилить интенсивность влажной уборки улиц в дни неблагоприятных метеорологических условий. Глава региона особо подчеркнул, что проезд автоцистерн не должен осложнять дорожную обстановку и создавать препятствия для автомобилистов. Сейчас в минэкологии также разрабатывается алгоритм сокращения вредных выбросов предприятий в атмосферу.

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Все новости за 18.05.2017 г.»