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Посетителям челябинского зоопарка разрешили общаться с белыми медведями лицом к лицу
18.05.2017 г. 11:58
Посетителям челябинского зоопарка разрешили общаться с белыми медведями лицом к лицу. В вольере сделали окно с особо прочным стеклом, через которое гости зоосада и дикие животные могут наблюдать друг за другом. Прозрачный проем в жилище полярных хищников Алтына и Айриши расположен на нижнем уровне, поэтому удобство наблюдения обеспечено и посетителям, которые передвигаются на колясках.
В вольере прибывшего с Чукотки медведя Алтына и уроженки пермского зоопарка Айриши есть искусственный водоем, в котором медведи любят плескаться с игрушками. Их забавы теперь можно рассмотреть с близкого расстояния, сообщили в челябинском зоопарке.
Фото: Пресс-служба челябинского зоопарка
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