Фото с сайта chelzoo.ru

Посетителям челябинского зоопарка разрешили общаться с белыми медведями лицом к лицу. В вольере сделали окно с особо прочным стеклом, через которое гости зоосада и дикие животные могут наблюдать друг за другом. Прозрачный проем в жилище полярных хищников Алтына и Айриши расположен на нижнем уровне, поэтому удобство наблюдения обеспечено и посетителям, которые передвигаются на колясках.

В вольере прибывшего с Чукотки медведя Алтына и уроженки пермского зоопарка Айриши есть искусственный водоем, в котором медведи любят плескаться с игрушками. Их забавы теперь можно рассмотреть с близкого расстояния, сообщили в челябинском зоопарке.

Фото: Пресс-служба челябинского зоопарка

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 18.05.2017 г.»