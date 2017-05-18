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«Мечел» избавляется от своих хоккейных команд
18.05.2017 г. 10:31
Фото с сайта bobr.by
«Мечел» избавляется от своих хоккейных команд. Компания приняла решение значительно снизить расходы на патронажный клуб. Как уточняет Znak.com, уже есть приказы о ликвидации молодежной и юниорской команд. Затраты группы на содержание спортивных объединений только в этом сезоне составили порядка 16 млн рублей, приводит издание комментарий пресс-службы ЧМК. На предприятии отметили, что школа олимпийского резерва «Мечел» находится на содержании комбината и развитие собственной детско-юношеской хоккейной школы прекращать не планируют.
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