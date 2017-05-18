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Вячеслава Жилина переизбрали на пост главы Златоуста
18.05.2017 г. 09:11
Фото с сайта gubernator74.ru
Вячеслава Жилина переизбрали на пост главы Златоуста. Чиновник уже получил поздравление от губернатора. Сегодня, 18 мая, на сессии собрания за Жилина отдал голос 21 депутат, трое воздержались. В своем поздравлении Борис Дубровский подчеркнул, что Златоуст должен со временем утратить статус моногорода.
«Уверен, что и впредь Вы будете с полной отдачей служить на благо земляков, обеспечивая экономическую и социальную стабильность Златоуста. Муниципалитет должен встать на современный путь развития и в конечном итоге утратить статус моногорода, обеспечив благополучие и достойное качество жизни людей», - отметил губернатор.
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