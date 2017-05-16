- +1 ... +3 C°
- +7 ... +9 C°
- 56.2603р. - 0.2655
- 62.0382р. + 0.1933
«Увидеть тех, кто мешает спать по ночам». «Челябинское эхо» подружилось с южноуральскими байкерами
16.05.2017 г. 21:37
«Увидеть тех, кто мешает спать по ночам». «Челябинское эхо» подружилось с южноуральскими байкерами. В минувшую субботу, 13 мая, в Челябинске торжественно открыли мотосезон. Корреспондент радиостанции Лидия Андреева отправилась на площадку сбора в поисках острых ощущений от скорости, рок-н-ролла и ветра в лицо.
Оказалось, что сезон открывался уже во второй раз за год (предыдущий сбор байкеров и проезд мотоколонной через весь город были 29 апреля), но гостей это нисколько не смущало. Для старта мотоциклисты выбрали символичные дату и время: 13 мая, 13 часов 13 минут.
Пресс-секретарь челябинского мотоклуба Wings Сильва Яблочная со сцены поздравила челябинцев с началом байк-сезона, пошутив, что горожане могут «прямо сейчас увидеть, кто мешает им спать по ночам».
Мотоциклов на парковке у ТРК «Родник» становилось все больше, в железных бочках горели костры, люди угощались кашей и чаем из котелков.
Желающие оставить себе на память что-нибудь маленькое и неопасное, осаждали прилавки с байкерскими сувенирами и брутальными украшениями.
Были и те, кто решил усовершенствовать внешний вид. Для них прямо на площадке на один день открылся филиал барбершопа.
Те, кто покупать ничего не планировал, развлекались гаданием с помощью «Колеса мотофортуны». Судьбу испытала и корреспондент «Челябинского эха» — стрелка показала на табличку «Поехать домой к жене».
Подруги мотоциклистов удивляли «простых смертных» сочетанием женственности и суровости образов.
Кокетливым можно сделать даже мотошлем - было бы желание!
Впрочем, хищную натуру защитный головной убор тоже способен продемонстрировать.
Больше всех происходящим восторгались, конечно, дети: кругом куча сверкающей техники — вся разная, мощная, красивая, цветная...
...С флагами, с рогами, клыками, зубами...
...А у президента женского мотоклуба «Стальные кобры» - с плюшевой змейкой на пассажирском месте.
Кроме множества мотоциклов на площадке демонстрировали раритетные авто.
И совсем уж непонятную, но симпатичную «технику».
Под грохот рок-н-ролла и заводящихся моторов был гордо развернут флаг радиостанции «Челябинское эхо».
Круг почета со знаменем «бойцов информационного фронта».
Зарядившись впечатлениями для репортажа и загрузив карту памяти фотоснимками, корреспондент «Челябинского эха» Лидия Андреева покинула праздник на заднем сиденье мотоцикла за крепкой спиной таинственного пилота...)