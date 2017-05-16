Почему император Павел I запретил вальс?

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В истории российского права нередко можно встретить указы императоров, которые отличаются неоднозначностью и до сих пор вызывают вопросы о целесообразности их принятия. В сегодняшнем выпуске наиболее интересные из них.

Так, в годы своего правления император Павел I запретил вальс как неприличный танец. Почему любимый дворянский танец казался императору непристойным, остается загадкой. Современники списывали нелюбовь Павла к вальсу на неудачу – однажды император упал в танце. Однако уже через год вальс вернулся в танцевальный обиход – аккурат, когда монарх влюбился.

Однако на этом его удивительные указы не закончились, спустя два года Павел I ввел новый стиль. Теперь все обязывались носить косичку, зачесывать волосы исключительно назад и окончательно отказаться от бакенбард. Первым делом Павел примерил новый образ на себя – и тем самым смог избавиться от доброй половины комплексов. Ссыльные бакенбарды в народ вернутся вместе с законодателем словесных и не только мод – Александром Сергеевичем Пушкиным. Шутка ли, но родился знаменитый поэт в год отмены бакенбард.

Известен своими нестандартными указами и великий Петр I. В 1705 году «европеизированный» император издал указ об обязательном брадобритии. Теперь за право носить бороду аристократам нужно было заплатить от 50 до 100 рублей. «Бородачи» получали так называемые бородовые знаки, этакие паспорта на бороду. Нелегальное ношение волос жестоко каралось. По образному выражению Гоголя, «Русь превратилась на время в цирюльню, битком набитую народом; один сам подставлял свою бороду, другому насильно брили».



Материалы подготовлены адвокатским бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

Все новости за 16.05.2017 г.»