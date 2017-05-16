Бежать и улыбаться. В Румынии при нападении собаки нельзя кричать

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Знаете ли вы, что в некоторых странах есть целое «звериное» законодательство? Причем некоторые законы животных защищают, а некоторые, как ни удивительно, регламентируют их поведение.

Так, в американском штате Оклахома под страхом штрафа или даже тюремного заключения запрещается дразнить собак.

А вот если вы попали в Румынию и за вами погналась собака, ни за что не кричите, это табу. Вы должны бежать и улыбаться, поскольку собака — друг человека.

В законодательстве штата Колорадо также существует специфическая норма: ловцы бродячих собак перед облавой должны их предупредить, повесив за три дня объявление на дереве в городском парке. И тот факт, что собаки читать не умеют, похоже, мало кого волнует. Вот оно, истинное лицемерие!

Ну а в Пенсильвании в огромном почете находятся лошади. Согласно закону, если лошадка отказывается проходить мимо автомобиля на дороге, владелец машины должен разобрать свой автомобиль и спрятать его части в кустах.

Все эти меры защиты удивляют, но удивляют не так сильно, как законы, которые должны соблюдаться животными. В Новой Зеландии несладко приходится кабанам — они могут подвергнуться судебному расследованию за естественное желание раскопать ночью поле для гольфа. А в Оклахоме собакам запрещено собираться в группы числом три и более, если они не имеют специального разрешения, подписанного мэром города. Воистину, фантазия законодателей должна иметь предел!



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

Все новости за 16.05.2017 г.»