Фото с сайта www.incore.me

Каждый третий сотрудник компаний Челябинска согласен работать за меньшие деньги, лишь бы удаленно. Это в ходе опроса выяснили эксперты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

Исследование показало, что почти две трети работодателей - 66% - имеют или раньше имели в штате сотрудников, которые выполняют работу вне офиса. Как отмечают эксперты, при такой организации труда человек получает ценное ощущение свободы, а компания - возможность сотрудничать с лучшими специалистами из любой точки планеты, экономя на аренде. Правда, есть у «удаленки» и ряд серьезных минусов: когда сотрудника нет рядом, его сложнее контролировать и выстраивать рабочие процессы. А персоналу часто не хватает обратной связи и самодисциплины. Треть соискателей, которые сталкиваются с необходимостью трудиться не в офисе, пугает нерабочая обстановка, ведь выполнять задания приходится из дома. Что касается вознаграждения для «удаленщиков», то только 2% опрошенных пожаловались на то, что зарплата ниже, чем у тех, кто работает в стенах предприятия.

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