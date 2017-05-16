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Скандальный челябинский застройщик выставил на торги базу отдыха
16.05.2017 г. 16:17
Фото с сайта turizm-urala.ru
Скандальный челябинский застройщик выставил на торги базу отдыха. Признанная банкротом компания «Град», которая много лет не может закончить и ввести в эксплуатацию жилой комплекс «Новоград» на улице Доватора, намерена реализовать непрофильные активы. Наиболее крупный из них - недвижимость на базе отдыха «Малахит» на озере Большой Еланчик, пишет «Коммерсантъ».
Общая площадь нескольких строений превышает 8 тыс. кв. м, цена - 9,6 млн рублей. На торги выставили также автокран, три грузовика и два электропогрузчика общей стоимостью 3,2 млн руб. Прием заявок от желающих выкупить лоты завершится 12 июля.
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