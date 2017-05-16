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Челябинская область вышла в передовики по темпам ввода онлайн-касс
16.05.2017 г. 16:13
Челябинская область вышла в передовики по темпам ввода онлайн-касс. По результатам недавних подсчетов, 44% торговых предприятий установили аппараты нового образца, а в среднем по России показатель ниже - 40%, по Уралу - еще меньше, тогда как крайний срок подключения - 1 июля.
На данный момент в области нужно заменить порядка 10 тыс. аппаратов. Однако ресурс налоговой по регистрации обновленной автоматики не безграничен: в день служба вносит в базу только 100 касс. Впрочем, налоговики обещают, что с первого же дня после истечения срока регистрации штрафовать предпринимателей не будут. Чтобы избежать санкций, нужно будет предъявить документы на закупленное оборудование. Кстати, его стоимость в зависимости от набора функций варьируется в диапазоне от 12 до 70 тыс. рублей, сообщает Znak.com.
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