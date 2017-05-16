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Жители Челябинска разлюбили свой город
16.05.2017 г. 14:58
Жители Челябинска разлюбили свой город. Число тех, кто положительно относился к происходящему в областном центре, снизилось в два раза. Это выяснили создатели проекта "Рейтинг российских мегаполисов", представленного журналом "Русский репортер". Авторы исследования изучили статистические данные и сопоставили их с результатами опроса людей по поводу того, нравится ли им жить в их городах.
Первое место в 2017 году заняла Тюмень. Далее идут Краснодар и Казань. Причем по статистическим данным столица Татарстана только на 15-й позиции, но мнение жителей о своем городе подняло его вверх - на 3-ю строчку.
В Челябинске нравится жить только 47% опрошенных, тогда как в 2008 году таких людей было 92%. "Челябинцы девять лет назад гордились почти всем, но больше всего — дорогами и городским обустройством. Теперь к дорогам они относятся пристрастно и, более того, хуже, чем во всех остальных городах, оценивают доступность работы, благожелательность жителей и взаимовыручку (тяжело быть улыбчивым и щедрым без работы) и даже всегда приличную там медицину", - комментируют авторы результаты исследования. Естественное объяснение сложившейся ситуации — девять лет кризиса, больно ударившего именно по промышленным центрам, с которым они справляются очень по-разному.
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