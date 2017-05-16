Челябинск
- +1 ... +3 C°
- +7 ... +9 C°
- 56.2603р. - 0.2655
- 62.0382р. + 0.1933
Топ-5 новостей Челябинска
В Челябинской области фура с мукой въехала в сарай
16.05.2017 г. 14:50
Фото: Пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области
В Челябинской области фура с мукой въехала в сарай. ДТП случилось в Усть-Катаве на улице Фрунзе днем в понедельник, 15 мая. Груженная мукой фура поднималась в гору, но неожиданно заглохла. Транспортное средство понесло вниз. Машина врезалась в хозяйственную постройку. Никто не пострадал. Спасатели при помощи автомобиля "Урал" эвакуировали фуру, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
Видео: Пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 16.05.2017 г. «Пункт назначения». В Магнитогорске длинный брус из грузовика насквозь пробил легковой автомобиль
- 16.05.2017 г. В Челябинской области «Газель» заехала на крышу ВАЗа
- 10.05.2017 г. Фура с отказавшими тормозами проехала по микроавтобусу с пассажирами в районе Сима
- 03.05.2017 г. Водитель Hyundai погиб в ДТП с КамАЗом под Ашой
- 03.05.2017 г. Бетоновоз в Челябинске опрокинулся, врезавшись в дорожный знак