Фото: Пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области

В Челябинской области фура с мукой въехала в сарай. ДТП случилось в Усть-Катаве на улице Фрунзе днем в понедельник, 15 мая. Груженная мукой фура поднималась в гору, но неожиданно заглохла. Транспортное средство понесло вниз. Машина врезалась в хозяйственную постройку. Никто не пострадал. Спасатели при помощи автомобиля "Урал" эвакуировали фуру, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Видео: Пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области

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