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В Златоусте задержали 12-летнего мальчика, который изнасиловал 9-летнюю девочку. Школьник набросился на нее вечером 11 мая в заброшенном здании. После этого было возбуждено уголовное дело. Полицейские нашли нападавшего. Им оказался 12-летний подросток. Сейчас он дает показания и участвует в следственных мероприятиях, специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Поскольку подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, правоохранительные органы будут ходатайствовать о помещении его в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Все новости за 16.05.2017 г.»