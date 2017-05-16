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Железнодорожник в Челябинске упал с высоты и получил травму
16.05.2017 г. 14:08
Фото с сайта news.vdv-s.ru
Железнодорожник в Челябинске упал с высоты и получил травму. Инцидент произошел 13 мая в административном здании моторвагонного депо. 60-летний электрогазосварщик устранял течь водопровода. Во время выполнения задания он стоял на приставной лестнице, но не удержался и упал на пол с двух метров. С множественными травмами пострадавший был доставлен в местную городскую больницу. В пресс-службе уральского СУ на транспорте рассказали, что следователи начали проверку по факту произошедшего.
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