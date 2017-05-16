- +1 ... +3 C°
- +7 ... +9 C°
- 56.2603р. - 0.2655
- 62.0382р. + 0.1933
В Челябинской области работу пельменного цеха остановили за антисанитарию
16.05.2017 г. 13:58
В Челябинской области работу пельменного цеха остановили за антисанитарию. Приставы пришли на индивидуальное предприятие в селе Коелга в Еткульском районе после проверки Роспотребнадзора. Обследовав помещение, в котором производят полуфабрикаты, специалисты установили, что процесс нарушает санитарные и эпидемиологические нормы. Цех представляет собой единое пространство, где потоки сырья и готовой продукции пересекаются. На бетонном полу уложен линолеум, он отрывается кусками, дощатое напольное покрытие местами повреждено, с грязного потолка свисают паутина и пыль, в стенах трещины. В цехе нет условий для мытья овощей, это делают в туалетной комнате, муку хранят в мешках прямо на полу, уличная одежда сотрудников валяется в цехе, причем люди работают без санкнижек. ИП закрыли на два месяца.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 02.05.2017 г. Приставы арестовали BMW челябинца из-за долга в 370 тыс. рублей по транспортному налогу
- 24.04.2017 г. Пьяный водитель BMW после ДТП уснул прямо на асфальте
- 17.04.2017 г. Женщина с другом попытались угнать у пристава Jaguar с номерами «007»
- 17.04.2017 г. Приставы в Челябинской области несколько лет ищут мальчика, которого похитил отец
- 13.04.2017 г. В Челябинске должник развлекал приставов анекдотами во время ареста имущества