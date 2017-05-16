Фото с сайта r74.fssprus.ru

В Челябинской области работу пельменного цеха остановили за антисанитарию. Приставы пришли на индивидуальное предприятие в селе Коелга в Еткульском районе после проверки Роспотребнадзора. Обследовав помещение, в котором производят полуфабрикаты, специалисты установили, что процесс нарушает санитарные и эпидемиологические нормы. Цех представляет собой единое пространство, где потоки сырья и готовой продукции пересекаются. На бетонном полу уложен линолеум, он отрывается кусками, дощатое напольное покрытие местами повреждено, с грязного потолка свисают паутина и пыль, в стенах трещины. В цехе нет условий для мытья овощей, это делают в туалетной комнате, муку хранят в мешках прямо на полу, уличная одежда сотрудников валяется в цехе, причем люди работают без санкнижек. ИП закрыли на два месяца.

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Все новости за 16.05.2017 г.»