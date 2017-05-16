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Перед судом предстанет скрывавшийся пять лет зачинщик побоища на фестивале «Торнадо»
16.05.2017 г. 13:42
Перед судом предстанет скрывавшийся пять лет зачинщик побоища на фестивале «Торнадо». Следствие по делу Александра Гиря завершено. Мужчину обвиняют в организации массовых беспорядков и возбуждении ненависти к представителям определенной группы, сообщает пресс-служба СК России по региону. Южноуралец пять лет находился в международном розыске. Летом 2016 года он был задержан в России. Гирь — последний обвиняемый из двадцати фигурантов дела о драке на «Торнадо». Все остальные организаторы беспорядков уже были осуждены.
Массовое побоище произошло в августе 2010 года в лагере под Миассом. Около 50 человек, раздетых по пояс, налетели на зрителей музыкального фестиваля, стали бить их палками, металлическими трубами и битами. Тогда пострадали 39 человек.
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