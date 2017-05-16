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В Челябинске прошел град
16.05.2017 г. 13:40
Фото: Сергей Дьяков / vk.com
В Челябинске прошел град. Ледяные горошины выпали в разных районах города в десять утра сегодня, 16 мая. Температура на улице была около семи градусов. Ночью столбики термометров опускались до -8 градусов. Фотографии и видео погодного явления горожане стали выкладывать в соцсетях. Некоторые сообщали, что это уже не первый град, который прошел по Челябинску. "Первый был 7 мая в районе 17-18 часов, может, не по всему городу, но на Цвиллинга был", - написал один из комментаторов.
Фото: Сергей Дьяков / vk.com
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