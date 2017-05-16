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В Златоусте начали судить жестокую учительницу Порсеву
16.05.2017 г. 13:30
В Златоусте начали судить жестокую учительницу Порсеву. Сегодня, 16 мая, городской суд приступил к рассмотрению дела преподавателя школы №10. Методы подачи и закрепления знаний, применяемые женщиной, стали причиной резонансного скандала.
Татьяну Порсеву, которая имеет почетное звание «Заслуженный учитель России», обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Оценку состояния учеников после жалоб провели психологи. Оказалось, что методы иногда выходили далеко за рамки педагогической строгости: женщина не выпускала детей в туалет, позволяла себе рукоприкладство и издевательски коверкала фамилии. Младшеклассники не рассказывали об этом родителям, опасаясь гнева Порсевой.
Педагог настаивает на своей невиновности, за это выступают и некоторые выпускники. В данный момент учитель отстранена от работы.
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